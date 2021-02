Mehr Investitionen für Mobilität

Die (Nah)Mobilität und die Radmobilität würden zunehmend an Bedeutung gewinnen. „Neben dem Klimawandel hat ebenso die Corona-Pandemie zu einem Aufschwung der Radmobilität geführt. Seit Jahren wird die Fahrradinfrastruktur in Dülmen bereits kontinuierlich verbessert und den geänderten Anforderungen angepasst. Der Einstieg in Schaffung neuer Fahrradstraßen ist ein Beleg dafür“, so Wessels.

Radfahrer sichtbar machen

Zu den kurzfristig zur prüfenden und umzusetzenden Maßnahmen zählen für die CDU deutlichere Markierungen der Radwege besonders in Kreuzungsbereichen Ausbesserung der Markierung und Piktogramme im Bereich der vorhandenen Schutzstreifen für Radfahrer (zum Beispiel an der Münsterstraße).

Grüne Abstandsschilder im Bereich der Schutzstreifen und an weiteren markanten Stellen sollten die Autofahrer auf den geforderten Mindestabstand von 1,50 m (innerorts) zum Radverkehr hinweisen.

Spiegel an Ampelanlagen sollten dafür sorgen, dass es keinen toten Winkel für abbiegende Fahrzeuge gibt, Haltegriffe an Bahnübergängen und Ampeln könnten Radfahrern während der Rotphase eine komfortable Warteposition ermöglichen. Außerdem sollten die Verkehrszeichen Rechtsabbieger frei für Fahrradfahrer an Ampeln und Überholverbot von Zweiradfahrzeugen zum Einsatz kommen.

„Darüber hinaus soll ein weiterer Budgetansatz zum Einstieg in die Schaffung und Umsetzung von sogenannte Mobilitätsstationen, als Überbrückung der letzten Meile zum Beispiel zwischen Bahnhof und Innenstadt dienen“, so Wessels in seinem Antrag.