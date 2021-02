Drei Personen wurden am Mittwochmorgen bei einem Unfall in Dülmen teils schwer verletzt. Gegen 7.45 Uhr war ein 61-jähriger Autofahrer aus Essen auf der Münsterstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Kreuzung Nordlandwehr hatte er Rot - hielt aber nicht an.

So kam es zum Zusammenstoß mit einem anderen Pkw, in dem zwei Dülmener saßen. Dessen 41-jähriger Fahrer wollte vom Nordlandwehr kommend die Kreuzung überqueren und geradeaus weiterfahren.

Während er schwer verletzt ins Krankenhaus kam, wurden sein 31-jähriger Beifahrer und der Essener leicht verletzt mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht, berichtet die Polizei.