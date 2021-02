Kein gemeinsames Müllsammeln im März: Die Aktion „Sauberes Dülmen“ muss auch in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen, teilte gestern die Stadt mit. Eigentlich sollten die zahlreichen Freiwilligen am Samstag, 13. März, erneut in Dülmen und den Ortsteilen unterwegs sein. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Stadt die Aktion kurzfristig absagen müssen.