Aufgrund der Corona-Pandemie fallen auch im Februar und März geplante Kultur-Veranstaltungen in Dülmen aus. Das städtische Kulturteam hat jetzt folgende Termine abgesagt: das Kindertheater: „Eliot und Isabella“ am 19. Februar, den Kabarettabend mit Jan van Weyde am 11. März, das Kindertheater: „Jim Knopf“ am 19. März sowie das Fidolino-Konzert am 21. März.

Bereits gekaufte Karten und anteilige Abos können nach Ende des Lockdowns an der Infothek der Alten Sparkasse gegen einen Gutschein erstattet werden. Es wird um Anmeldung unter Tel. 02594/12400 gebeten.