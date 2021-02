„Das Klimabündnis hat im letzten Jahr mehrere Forderungen an die Stadt gestellt, unterstützt durch über 1100 Unterschriften. Eine der Forderungen war Klimaneutralität bis 2030, eine weitere die Erstellung einer aktuellen Energie- und Treibhausgasbilanz für Dülmen“, heißt es in dem Schreiben, das unter anderem vom BUND, von DüNaMi und von den Parents for Future unterzeichnet ist.

Bürger entscheiden mit

Erster Etappensieg: Eine solche Bilanz wird im nächsten Umweltausschuss vorgestellt. Und im kommenden Umweltausschuss, der am Mittwoch, 24. Februar tagt, springt dem Bündnis die Grüne Ratsfraktion zur Seite: Die Grünen fordern einen Runden Tisch, an welchem insbesondere alle Dülmener ihre kreativen Ideen mit einbringen sollen, denen die Klimaneutralität der Stadt besonders am Herzen liegt. Dieser runde Tisch soll nach Auffassung der Grünen zunächst einmal pro Halbjahr tagen.

Auch die CDU denkt grün

Da auch die Mehrheitsfraktion, CDU, und Bürgermeister Carsten Hövekamp sich das Ziel Klimaneutralität auf die Fahnen geschrieben haben, hat der Antrag gute Chancen, mehrheitlich angenommen zu werden.