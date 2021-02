Die beste Nachricht vom Mittwoch lautet aber: Es gab weder in der Stadt Dülmen, noch im gesamten Kreis Coesfeld einen mit dem Coronavirus Neuinfizierten. Auch hat es erfreulicherweise keinen weiteren Todesfall gegeben. Insgesamt sind dem Kreisgesundheitsamt aktuell noch elf Dülmener bekannt, die mit dem Virus infiziert sind, was einen Rückgang um einen Infizierten im Vergleich zum Vortag bedeutet.

Seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 haben sich in Dülmen 605 Menschen mit dem Virus angesteckt, davon sind 581 inzwischen wieder genesen. 13 Todesfälle gab es in Dülmen zu beklagen.