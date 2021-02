Am frühen Dienstagmorgen alarmierte ein Zulieferer des Aldi-Discounters am Hüttendyk die Feuerwehr in Dülmen, als er sah, dass etwas am Dach des Gebäudes nicht stimmte. Ein Teil der Dachverkleidung war herabgestürzt.

Die Hauptamtliche Wache der Feuerwehr Dülmen rückte daraufhin mit 24 Mann aus. Diese mussten jedoch nicht tätig werden., da keine größeren Schäden entstanden waren.

Nach etwa einer dreiviertel Stunde gegen 6.40 Uhr war der Einsatz beendet.