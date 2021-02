Ein Konzept zur Darstellung der Stadt Dülmen im Rahmen einer neuen Imagekampagne wünscht sich die SPD-Fraktion. Der Bedarf hierfür wird mit der die TV-Show „Wer wird Millionär“ begründet. Hier konnte eine Kandidatin die Frage, wofür Dülmen bundesweit bekannt ist, nicht beantworten.

"Luft nach oben"

„Was heißt das für uns? Dass es bei unseren Imagekampagnen wohl noch Luft nach oben gibt“, schlussfolgert SPD-Fraktionschef Andreas Bier daraus. Und stellt die Frage, ob die aktuelle Imagekampagne als Stadt der Wildpferde und als Emmerick-Pilgerstadt noch zeitgemäß seien.

„Beide Themen sind ohne Zweifel wichtig für Dülmen und sollten auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Aber: Wir brauchen eine Ergänzung um andere Themen, die besser in verschiedenen Medien positioniert werden können“, haben die Genossen erkannt. Vorstellbar seien dabei zum Beispiel die Themen „Dülmen als Fahrradstadt“, auch in Bezug auf den Radtourismus, oder die Historie der Stadt.