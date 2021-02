Ab Sonntag, den 21. Februar, wird es wieder Präsenzgottesdienste geben. Gläubige können in Buldern um 9 Uhr ins katholische Pfarrheim kommen, in der Dülmener Christuskirche geht es um 10.30 Uhr los. Natürlich gibt es ein Hygienekonzept, das den Gottesdienstbesuch so sicher, wie möglich machen soll.

Hygienemaßnahmen sind selbstverständlich

„Wir setzen auf die Standard-Maßnahmen, wie Mindestabstand, medizinische Masken und Nachverfolgung der Besucher“, erklärt Pfarrer Gerd Oevermann. „Außerdem wird es leider weiterhin keinen Gesang geben.“ Anmelden müssen Besucher sich nicht, allerdings ist die Zahl der Plätze begrenzt.

Gerd Oevermann freut sich auf den Start der Präsenzgottesdienste. „Ich bin gespannt, wie viele kommen“, so der Pfarrer. „Der Gang in die Kirche ist nach so langer Zeit etwas Fremdes, an das wir uns alle wieder gewöhnen müssen.“

