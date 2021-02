Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Nach den Altenheimen wurden die Hochbetagten geimpft. Jetzt sind parallel auch die Pflegedienste und Rettungskräfte ins Impfzentrum des Kreises am Wiesmann-Gecko eingeladen. Sie bekommen den neu zugelassenen Impfstoff von Astra Zeneca, der seit Mittwoch im Kreis zum Einsatz kommt.

Im winterlichen Dauereinsatz ist weiterhin das Team des Bauhofes. Auch die Situation auf den Parkplätzen in der Innenstadt wird daher langsam besser: Der Parkplatz Nonnengasse wurde bereits wieder geräumt, ebenso wie große Teile der Parkplätze an der Borkener Straße. Auch heute wird bis zum Abend weiter gearbeitet.

Per Videokonferenz haben sich die Vorsitzenden der Dülmener Schützenvereine über die aktuelle Situation ausgetauscht. Dabei ging es natürlich auch um die Schützenfest-Saison 2021, die im Mai beginnen soll. „Einige Vereine haben Hoffnung, dass sie feiern können. Bei den Schützen, die früh im Jahr feiern, ist die Hoffnung etwas geringer“, berichtet Florian Kübber, Vorsitzender der Bürgerschützen. Mehr dazu in der aktuellen Ausgabe.

Das Anna-Katharinenstift Karthaus feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Mit einer gemeinsamen Serie blicken DZ und Stift auf Entwicklung und Leben im Haus. Im aktuellen Teil, den Sie in der Samstagsausgabe lesen können, geht es um die NS- und die Kriegszeit. Die Bomben-Flieger kamen ausgerechnet am 9. Februar 1945, zum Festtag der Hauspatronin.

Weiterhin deutlich unter der 35er-Marke bleibt der Inzidenzwert im Kreis Coesfeld. Die Anzahl der neuen Fälle bewegte sich zuletzt im einstelligen Bereich.

Stephan Fritzsche und Alexander Zinau werden auch in der kommenden Saison die TSG Dülmen III trainieren. Nach dem Aufstieg habe man sich in der B-Liga etabliert. Nun will man diese Leistung auch ohne Corona-Pausen bestätigen.

Wetter:

Heute überwiegend sonnig und trocken. Temperaturen zwischen -4 Grad bis -1 Grad am Nachmittag. Dazu weht schwacher bis leicht böiger Ostwind.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Borkener Straße zwischen Baaksquell und Hanninghof; daneben laufen Kanal- und Straßenarbeiten sowie archäologische Untersuchungen in der Innenstadt (einsA-Quartier, Marktplatz)