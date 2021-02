Zumindest war die Anfahrt nicht weit: Gleich dreimal rückte der Löschzug Dülmen-Mitte am Donnerstagabend zu einem der Hochhäuser am Bahnhof aus. Richtig brannte es zwar in keinem der Fälle - aber zu tun gab es für die Einsatzkräfte trotzdem etwas.

Gegen 18.30 Uhr waren zunächst ein Stromausfall sowie Brandgeruch im Keller gemeldet worden. Vor Ort stellte die Feuerwehr dann fest, dass es in einer Wohnung im sechsten Stockwerk einen Wasserschaden gegeben hatte. Wahrscheinlich schon seit einem längeren Zeitraum sei hier heißes Wasser aus einer Wand gelaufen, so Feuerwehr-Sprecher Daniel Niehues. Auch alle darunterliegenden Wohnungen seien feucht gewesen.

Funkenschlag führte zu Brandgeruch

Das Wasser habe schließlich Schaltkästen erreicht, was zum Stromausfall samt Funkenschlag und Brandgeruch führte. Um den Wasserschaden zu beheben, orderte die Feuerwehr gegen 20.30 Uhr spezielle Ausrüstung wie einen Wassersauger nach - Alarmierung Nummer zwei.

Nummer drei gab es dann gut eine Stunde später, nachdem ein Elektriker den Strom wieder angeschaltet hatte - und es erneut zu einem Funkenflug an einem Sicherungskasten kam, inklusive Stromausfall.