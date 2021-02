So gehen die Ermittler bei dem Feuer in der Merfelder Garage von fahrlässiger Brandstiftung aus. Hier hatte es am Mittwochmorgen gebrannt, die Scheune wurde dabei komplett zerstört.

Die Ursache für den Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus in Hiddingsel wenige Stunden später liegt laut Polizei in einem technischen Defekt. Hier entstand durch die Flammen, die in einer Zwischendecke wüteten, ein massiver Schaden. So ist das Gebäude größtenteils nicht mehr bewohnbar. Die Feuerwehr war am Mittwoch mit einem Großaufgebot nach Hiddingsel ausgerückt, rund 100 Einsatzkräfte waren vor Ort.