Was ich am Donnerstag in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

Viel zu tun gab es am Mittwoch für die Feuerwehr: Am frühen Morgen wurde sie zu einem Scheunenbrand nach Merfeld gerufen, wenige Stunden später gab es einen Großeinsatz an einem Wohn- und Bürogebäude in Hiddingsel.

Drei Millionen Euro will die Stadt Dülmen bis 2024 in die Hand nehmen, um die St.-Georg-Grundschule in Hiddingsel zu modernisieren und zu erweitern. Was genau geplant ist, stellte die Verwaltung jetzt im Schulausschuss vor. Dort ging es auch um die Zukunft der Paul-Gerhardt-Schule. Mehr dazu in der DZ-Ausgabe von Donnerstag.

Kaum neue Fälle, außerdem erstmals seit Monaten ein Inzidenzwert unter 35: Erfreuliche Nachrichten gab es am Donnerstag vom Kreisgesundheitsamt. Für Dülmen wurde dabei ein neuer Fall gemeldet.

Wenn Autofahren bei verschneiten Straßen schwierig ist, dann sind sie gefragt wie nie: Der Dorfladen in Merfeld, das Lebensmittelgeschäft von Maik Wipprecht in Hiddingsel und die Bächerei Merfeld in Rorup freuen sich derzeit über viele Kunden. Denn die drei Läden sind die Nahversorger in ihren Ortsteilen. Mehr dazu auf der Seite „Wirtschaft in Dülmen“ in der aktuellen Ausgabe.

Anfang der Woche mussten die DZ-Leser mit der elektronischen Zeitung (E-Paper) vorlieb nehmen, seit gestern wird die Zeitung wieder zugestellt - allerdings noch nicht überall. Im Außenbereich blieb der Briefkasten häufig auch gestern leer. „Wir versuchen zuzustellen, wo es geht“, betont DZ-Verleger Marc Bednara, dass man eine Rückkehr zur Normalität so schnell wie möglich anstrebe. Das heißt, die Leser auf dem Land sollen ab heute wieder ihre Zeitung vorfinden - soweit möglich. Diejenigen, die wegen schwer passierbarer Wege dennoch weiter auf ihre DZ-Print-Ausgabe warten müssen, bittet er um Verständnis.

Endlich können die Sportler dem Corona-Lockdown mal etwas positives abgewinnen. Das große Schneeschippen auf den Plätzen entfällt und auch die Hallen konnten problemlos gesperrt und die Dächer von den Schneemassen befreit werden.

Wetter:

Heute nach Hochnebelfeldern meist sonnig oder locker bewölkt. Höchstwerte zwischen rund -6 Grad und -4 Grad. Dazu schwacher Wind aus wechselnden Richtungen.

Verkehr:

Die Kreispolizeibehörde blitzt heute auf der K 13 in Limbergen.

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Borkener Straße zwischen Baaksquell und Hanninghof; daneben laufen Kanal- und Straßenarbeiten sowie archäologische Untersuchungen in der Innenstadt (einsA-Quartier, Marktplatz)