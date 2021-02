Kaum war die Feuerwehr nach dem Scheunenbrand in Merfeld zurück, gab es bald darauf den nächsten Alarm: Diesmal ging es gegen 11.30 Uhr, nach Hiddingsel, zur Neustraße. In einem Wohn- und Bürogebäude, direkt hinter dem Seniorenheim, war es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen.

Die Hausmeister der Senioreneinrichtung hatten das bemerkt und halfen mit, alle Bewohner noch vor Eintreffen der Feuerwehr zu evakuieren, berichtet Kersting. „Sie wurden dann in einem Bereich des Altenheims betreut“, erläutert der Einsatzleiter. Verletzt wurde niemand. Was der Einsatzleiter betont: „Das Seniorenheim selbst war in keiner Weise vom Brand betroffen.“

Schwierige Löscharbeiten unter Atemschutz

Die Löscharbeiten gestalteten sich dann jedoch kompliziert. Denn es brannte in einer Zwischendecke, so Kersting. Aus dem Inneren kamen die Einsatzkräfte dort nicht heran. Also öffneten sie über Leitern an zwei Stellen das Dach. „Dann hat man auch Flammen und Glut gesehen“, berichtet der Einsatzleiter.

Weil der Rauch so stark war, konnte nur unter massivem Atemschutz gearbeitet werden. Da sich die Feuerwehrleute dabei regelmäßig abwechseln müssen, war ein Großaufgebot vor Ort. Rund 100 Einsatzkräften rückten aus, neben Hiddingsel, Buldern, Dülmen-Mitte und Daldrup wurden die Löschzüge Welte und Hausdülmen nachalarmiert.

Warum es zu dem Brand kam, ermitteln jetzt Sachverständige der Polizei.