Die Tierschutzorganisation Peta richtet in einer Pressemitteilung an die Dülmener Zeitung den Blick auf die 20 Tiere der Zirkusfamilie. Pferde, Ponys, Ziegen und Hunde leben mit der Familie auf einer Camperwiese. Ein unhaltbarer Zustand für Tiere, meint Peta, und fordert den Zirkus deshalb auf, die Tiere an Lebenshöfe, zoologische Einrichtungen oder Auffangstationen abzugeben. „Viele Zirkusse sind nicht in der Lage, die Tiere in Krisenzeiten ausreichend zu versorgen. Deswegen appellieren wir an betroffene Betriebe, sie nun freiwillig abzugeben“, so Peta-Biologin Dr. Yvonne Würz.

Den Tieren geht es gut

Alles Unsinn, meint hingegen Joanna Kocka vom Circus Fantastico. Niemand von Peta habe sich jemals mit dem Zirkus in Verbindung gesetzt, die Tierschützer hätten überhaupt keine Ahnung, wie es derzeit konkret in Hausdülmen aussieht.

„Das ist wirklich unfair und rufschädigend. Unseren Tieren geht es hier sehr gut, der Tierarzt kommt regelmäßig zur Kontrolle, wir haben genug Futter und Streu für all unsere Tiere. Und wir führen genau Buch über unseren Bestand, alles ist dokumentiert“, ärgert sich Kocka über die aus ihrer Sicht völlig unbegründete Forderung. Ein Sprecher des Kreises Coesfeld bestätigt auf DZ-Anfrage: „Ende November war zuletzt eine Tierärztin von uns im Zirkus. Die Tiere waren artgerecht untergebracht und versorgt, die Tiere waren sehr gut genährt.“

Kostenlose Vorstellung

Die Zirkusleute freuen sich weiterhin über Spenden. „Am besten können wir Lebensmittelgutscheine gebrauchen, die es in vielen Supermärkten zu kaufen gibt.“ Nicht nur die Tiere brauchen Futter und Streu, auch die Erwachsenen und Kinder brauchen Nahrung, Hygieneartikel und alles, was Menschen zum Leben benötigen. Der Circus Fantastico ist dankbar für die große Unterstützung: „Wir werden eine kostenlose Abschiedsvorstellung geben, sobald wir wieder auftreten dürfen. Versprochen.“