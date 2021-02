Das müssen Sie wissen:

Der Winter hat Dülmen noch fest im Griff. Damit haben die Menschen weiter mit Einschränkungen zu kämpfen - so wird heute die gedruckte DZ nicht ausgeliefert. Aber Dülmen kann jetzt auch seine Stärken zeigen. Dazu gehört die Nachbarschaftshilfe.

Die Stadt Dülmen befindet sich derzeit in einem Goldzertifizierungsprozess - es wird die höchste europäische Auszeichnung für Klimaschutz angestrebt. Derzeit schreibt sie ihr Klimakonzept fort. Klimaneutralität bis zum Jahr 2035, „wenn möglich noch früher“ so Bürgermeister Carsten Hövekamp, ist das Ziel.

Zwei Neuinfektionen in Dülmen meldet das Kreis-Gesundheitsamt. Damit sind aktuell 16 aktive Fälle in Dülmen registriert.

2013 hat sich der FC Bayern-Fanclub „Rot-Weiße Münsterländer“ gegründet. Aktuell zählen die Anhänger des Deutschen Rekordmeisters 80 Mitglieder. Die meisten Fans kommen aus Dülmen, aber auch aus Coesfeld, Nottuln und München.

Wetter:

Wolkig, vereinzelt etwas Schnee Am Nachmittag gibt es sonnige Momente. Eisig-kalt mit -9 Grad. Es weht schwacher bis mäßiger Ost- bis Nordostwind.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Borkener Straße zwischen Baaksquell und Hanninghof; daneben laufen Kanal- und Straßenarbeiten sowie archäologische Untersuchungen in der Innenstadt (einsA-Quartier, Marktplatz)