Der städtische Baubetriebshof arbeitet unter Hochdruck daran, die Straßen freizubekommen. „Priorität haben die Hauptverkehrsstraßen“, erklärt Stadtsprecherin Nina Wischeloh. Alle Mitarbeiter seien im Einsatz. Am Montag waren erneut 20 Fahrzeuge im Stadtgebiet unterwegs. „Von schwarzen Straßen sind wir noch weit entfernt, aber wir arbeiten intensiv daran“, berichtet Christian Rohlmann, Leiter des Bauhofes.

Kleine Straßen dauern noch

„Wir haben vollstes Verständnis dafür, dass die Situation für einige Menschen ein großes Problem ist, weil sie nicht aus ihrer Straße kommen. Es wird mit Hochdruck daran gearbeitet, auch die kleinen Straßen wieder befahrbar zu machen“, versichert Wischeloh. Da dies aber noch nicht so rasch erfolgen könne, sei in den Anliegerstraßen weiterhin Eigeninitiative gefragt. Die Stadt hat eine Bitte: „Bitte rufen Sie nicht am Baubetriebshof an und erkundigen sich danach, wann Ihre Straße konkret geräumt wird.“

Dank vom Bürgermeister

Bürgermeister Carsten Hövekamp zeigt sich beeindruckt vom Einsatz des Baubetriebshofs. „Ich bin mit Leiter Christian Rohlmann regelmäßig im Gespräch und sehe, was sowohl von den Arbeitskapazitäten, als auch logistisch geleistet wird. Dafür sage ich allen, die dafür sorgen, dass wir schnell wieder geregelte Straßenverhältnisse bekommen, Danke.“ Sein Dank gilt auch allen Bürgern, die zu Schaufel und Schieber greifen, um Einfahrten und Straßen zu räumen. Unterstützung erhielten sie in den Ortsteilen von Landwirten, die mit Treckern unterwegs waren.