Zwei Neuinfektionen in Dülmen meldet das Kreis-Gesundheitsamt. Damit sind aktuell 16 aktive Fälle in Dülmen registriert. Insgesamt meldet der Kreis am Montag 28 Neuinfektionen, damit gibt es 171 aktive Fälle. In den Krankenhäusern werden 24 an Covid-19 erkrankte Personen behandelt. 3680 Corona-Fälle hat das Gesundheitsamt für den Kreis Coesfeld bisher dokumentiert.

3438 Personen werden als gesundet gemeldet. Den Sieben-Tage-Inzidenzwert gibt das Robert-Koch-Institut mit 37,2 an. In Lüdinghausen ist eine punktuelle Ausbreitung mit Corona in einer Wohngruppe einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung registriert worden. Bei vier Personen sind Mutationen bestätigt, berichtet der Kreis.