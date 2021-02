Liebe Leserinnen und Leser,

im Laufe des heutigen Tages hat der Schneefall glücklicherweise nachgelassen. Dennoch handelt es sich immer noch um eine Extremsituation, sodass die Zustellung in großen Teilen unmöglich ist. Somit haben wir uns entschieden noch einen weiteren Tag auf die Zustellung zu verzichten.

Sollte kein neuer Schneefall eintreten, rechnen wir damit, die Zeitungen am Mittwoch im Stadtgebiet und in den Ortsteilen wieder zustellen zu können. Es kann jedoch in den kommenden Tagen noch zu einzelnen Ausfällen oder Verspätungen kommen.

Wie sich die Lage in den Bauerschaften entwickelt, schauen wir weiterhin von Tag zu Tag. Hier kann eine Zustellung ab Mittwoch noch nicht in Aussicht gestellt werden.

Wir bitten Sie abermals um Nachsicht.

Wie am Montag, wird auch die Dienstagsausgabe kostenlos zur Verfügung gestellt. Jedoch haben wir uns heute dazu entschieden, das E-Paper für alle freizuschalten. Dort haben Sie noch zusätzliche Möglichkeiten, z.B. Einzelansicht von Artikeln oder eine Textansicht zu wählen.

Hier der Link zum E-Paper: https://epaper.dzonline.de/

Ihre Dülmener Zeitung