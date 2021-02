Mit großer Wucht hat am Wochenende Sturmtief Tristan zugeschlagen. Am Samstagabend setzte zunächst leichter Schneefall ein, dann peitschten die Sturmböen mit Geschwindigkeiten von 72 km/h den Schnee durch die Stadt. Rettungskräfte und der Baubetriebshof hatten sich auf die Extrem-Wetterlage vorbereitet. „Wir haben unseren Stab in Buldern zusammengezogen und alle Gerätehäuser in Dülmen besetzt besetzte“, so Daniel Niehues (Pressesprecher der Feuerwehr in Dülmen). Am Sonntagvormittag hieß es bei der Feuerwehr noch „alles ruhig“. Das änderte ich allerdings um 14 Uhr. Da waren 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr Mitte und Hausdülmen sowie THW und DRK damit beschäftigt, das Flachdach am düb von den Schneemassen zu befreien.

Zufahrten am Krankenhaus zugeschneit

An den Christophorus-Kliniken musste am Sonntag um 6.30 Uhr die Zufahrt freigeschaufelt werden, denn durch die Schneemassen war die Zufahrt für Liegendtransporte des Rettungsdienstes versperrt worden. Probleme bereiteten die Schneemassen auch nebenan an der Vollenstraße beim Pflegedienst Steinberg: „Wir hatten heute im Schneesturm Glück, dass Rainer Steens uns mit seinem Trecker die lebensnotwendigen Einsätze für unsere Patienten in Dülmen gesichert hat mit einigen Touren“, so Jürgen Steinberg.

Dank an Bauhof

„Wir hatten ja Zeit, uns auf das angekündigte Schneechaos vorzubereiten. Deshalb waren auch bereits am Freitagabend alle 40 verfügbaren Mitarbeiter sowie die 13 Räumfahrzeuge des Bauhofes in Bereitschaft“, berichtet André Siemes von der Stadt Dülmen. In zwei Teams räumten die Männer des städtischen Baubetriebshofes dann die Hauptstraßen und deren Kreuzungsbereiche ununterbrochen frei. Wind und Schnee bedeckten die geräumten Bereiche schon bald wieder mit einer neuen Schneeschicht.

„Solche Schneeverhältnisse hatten wir seit Jahren nicht mehr, dennoch ist es uns gelungen, die wichtigsten Verkehrswege weitgehend passierbar zu halten“, spricht Siemes den vielen Einsatzkräften, die auch per Handarbeit die großen, von den Schneeschiebern aufgeworfenen Schneehaufen zur Seite schaufelten, ein großes Dankeschön aus.