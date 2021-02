Thomas Bontrup und seine Mitarbeiterin hatten am Samstag um 9 Uhr gerade ihren Verkaufswagen auf dem Dorfplatz in Hausdülmen geöffnet, da setzten auch schon die Kundenströme ein. Sie kamen zu Fuß mit Körben, mit Rollatoren, per Fahrrad oder fuhren mit dem Pkw vor.

„Wir waren selbst überrascht, wie gut es am Premierentag gelaufen ist“, so Ortsvorsteherin Gabriele Sondermann, die zusammen mit Marion Schützelhofer (CDU) das muntere Treiben beobachtete.

„Eine tolle Idee“, freute sich eine alleinstehende Hausdülmenerin, die sich am Samstag mit frischem Aufschnitt und Gemüse eindeckte. „Ich bin bisher oft in den Dernekamp gefahren, um die Landspezialitäten zu kaufen.“

Für Thomas Bontrup war der zweistündige Stopp auf dem Dorfplatz ebenfalls Neuland, denn er wusste vorab nicht genau, welche Waren in welchen Mengen verlangt werden würden. So war die Luftgetrocknete schnell ausverkauft, frische Landeier dagegen waren noch reichlich vorhanden. Aber für ihn zeigte sich auch, dass das Angebot angenommen wurde.

„Bis nächsten Samstag“, verabschiedete sich ein Pärchen, das sich mit Kartoffeln und Geflügel eingedeckt hatte. „Dafür mussten wir nicht extra nach Dülmen reinfahren.“ Thomas Bontrup denkt, dass sich sein Angebot aus dem Verkaufswagen einspielen wird. „Dann weiß ich ja auch immer besser, was die Hausdülmener wollen, und unser Angebot variiert ja auch. So werden wir bald auch Erdbeeren und Spargel anbieten können.“