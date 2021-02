Es war eine unendliche Geschichte, in deren Verlauf dier Entsorger Remex die Liste der Stoffe, welche auf einer ehemaligen Tongrube in Rödder deponiert werden sollen, immer weiter zusammenstrich. Nun darf nur noch reiner Bauschutt dort gelagert werden, dafür will die Kreisverwaltung Coesfeld grünes Licht geben. Der juristische Showdown vor dem Oberverwaltungsgericht kann so vermieden werden.