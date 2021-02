11 neue Corona-Fälle im Kreis, einer davon in Dülmen: Das sind die neuen Zahlen des Kreisgesundheitsamtes (Stand 5. Februar, 0 Uhr). Damit haben sich in Dülmen bisher 592 Personen mit dem Coronavirus angesteckt. Aktuell gibt es 17 aktive Fälle, vier weniger als am Vortrag. Fünf weitere Person gilt zudem wieder als genesen. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert ist wieder leicht gesunken und beträgt nach Angaben des Robert-Koch-Institutes 35,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Mittwoch: 37,2). In den Krankenhäusern werden 27 an Covid-19 erkrankte Personen stationär behandelt. Eine über 80-jährige Frau aus Havixbeck ist leider verstorben.