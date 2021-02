Das müssen Sie wissen:

Seit mehr als zehn Jahren betreibt die Remex ein Antragsverfahren zur Genehmigung einer Deponie der Klasse I am Standort Dülmen. Jetzt ist eine außergerichtliche Einigung mit dem Kreis Coesfeld gelungen.

24 neue Corona-Fälle gibt es im Kreis, davon drei in Dülmen. Zudem haben sich in Coesfeld drei Verdachtsfälle von Corona-Mutationen bestätigt.

So viele Spenden wie nie zuvor hat die Dülmener Andheri-Hilfe im vergangenen Jahr gesammelt. Fast 290.000 Euro gingen an die Helpers of Mary. Deren Hilfe ist gerade in der Corona-Pandemie besonders wichtig.

Einen wichtigen Schritt zur Verbesserung der Nahversorgung hat die Hausdülmener CDU eingeleitet. So macht samstags in der Zeit von 9 bis 11 Uhr der Verkaufswagen vom Hofladen auf dem Dorfplatz Station. Wird das Angebot angenommen, dann kann daraus eine Dauereinrichtung werden.

Als Individualsport hoffen die Leichtathleten, bei den Lockerungen des Lockdowns als erste wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen zu können. Der Verband rechnet für Ende März mit einer Rückkehr auf die Laufbahn oder in den Wurfkreis.

Wetter:

Heute überwiegend dichte Wolken, Sonne ist eher selten, meist aber trocken bei 7 bis 9 Grad. Der Südost- bis Ostwind weht schwach bis mäßig sowie recht böig.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Borkener Straße zwischen Baaksquell und Hanninghof; daneben laufen Kanal- und Straßenarbeiten sowie archäologische Untersuchungen in der Innenstadt (einsA-Quartier, Marktplatz)