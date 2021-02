Schon vor einiger Zeit hatte sich die Hausdülmener CDU Gedanken darüber gemacht, wie die aktuelle Lücke in der Nahversorgung geschlossen und damit ein wichtiger Beitrag für die dörfliche Infrastruktur geleistet werden könnte.

Bei der jetzt gefundenen Lösung kam den Hausdülmenern auch der Zufall zu Hilfe: „Schon seit einiger Zeit ist bei uns Hofladen der Familie Bontrup unterwegs“, so Ortsvorsteherin Gabriele Sondermann. So nahm Sondermann Kontakt zu dem Familienunternehmen aus dem Dernekamp auf und man wurde schnell handelseinig. Zunächst für einen „gewissen Zeitraum als Probephase“ wird der rollende Dorfladen jeweils samstags für zwei Stunden auf dem Dorfplatz im Hausdülmen halten und seine frische Ware anbieten.

Abstimmung mit den Füßen

„Dann können die Hausdülmener mit den Füßen abstimmen und zeigen, dass ihnen die Nachversorgung am Ort wirklich wichtig ist“, hofft Sondermann auf eine positive Resonanz.

„Der Samstagvormittag ist sicher eine gute Zeit, da sich dann auch viele Bürger beim Bäcker gegenüber für das Wochenende eindecken. Thomas Bontrup und sein Team bieten in ihrem Verkaufswagen ein Großteil des Sortiments aus dem Hofladen. So können sich die Hausdülmener mit vielem versorgen, was auch auf dem Wochenmarkt angeboten wird. So gehören zum Angebot Eier, Kartoffeln, hausgemachter Aufschnitt, Geflügel und Schweinefleisch aus eigener Schlachtung, sowie Obst und Gemüse je nach Saison.

Die Ortsvorsteherin hofft, dass auch die älteren Mitbürger das neue Angebot annehmen. „Ich weiß, dass viele sonst auch schon mit dem Bürgerbus in die Innenstadt zum Einkaufen gefahren sind, doch der Bürgerbus legt ja gerade corona-bedingt eine Pause ein.“

Sondermann hofft, dass sich das neue Angebot einspielt, „und ich kann mir vorstellen, dass Thomas Bontrup auch Ware mitbringt, die eine Woche zuvor vor Ort oder telefonisch vorbestellt wurde. „Jetzt können wir nur hoffen, dass das Projekt angenommen und zur bleibenden Einrichtung wird“, so Sondermann.

Station macht der Verkaufswagen samstags in der Zeit von 9 bis 11 Uhr auf dem Dorfplatz in Hausdülmen.