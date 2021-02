Die Polizei hat in der Nacht auf Mittwoch die Drogenfahrt eines 28-jährigen Dülmeners beendet. Die Beamten hielten den Mann gegen 0.27 Uhr auf der Seppenrader Straße in Lüdinghausen an. Während der Kontrolle fielen den Beamten dann die erweiterten Pupillen auf. Auf Lichteinfall reagierten diese nicht.

Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Der Dülmener musste mit zur Wache nach Lüdinghausen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Auf ihn kommt nun ein Verfahren zu.

Update:

An das Weiterfahrverbot hielt sich der 28-Jährige nicht, meldet jetzt die Polizei: Denn gegen 2.40 Uhr stoppten Polizisten ihn erneut, und zwar auf der Münsterstraße in Dülmen. Also erhielt er nun eine Gratisfahrt im Streifenwagen zur Wache am Hüttenweg, wo dem Mann erneut eine Blutprobe entnommen wurde.

Damit er sich nicht noch einmal ans Steuer setzen konnte, stellten die Beamten zudem den Autoschlüssel sicher. Auf den 28-Jährigen kommt nun ein Verfahren zu.