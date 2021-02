Der positive Trend hält an: Gerade einmal zwei Neu-Infektionen meldete zuletzt der Kreis Coesfeld (Stand 2. Februar, 0 Uhr). Jeweils eine weitere Person in Senden und Nottuln hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Und auch der Sieben-Tage-Inzidenzwert zeigt weiter nach unten: Er sank von 37,6 am Montag auf nun 36,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

In Dülmen gab es derweil nur wenig Veränderungen bei den aktuellen Corona-Zahlen. So sind drei weitere Personen genesen, weshalb die Anzahl der aktiven Fälle dementsprechend um drei auf nun 24 sank. Kreisweit haben 14 weitere Personen eine Ansteckung überstanden.

Allerdings gibt es auch traurige Nachrichten: Erneut sind zwei Personen auf Kreisebene nach einer Covid-19-Erkrankung verstorben, und zwar in Coesfeld und Lüdinghausen.