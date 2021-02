Und wieder ein Taschendiebstahl beim Einkaufen: Unbekannte klauten einer 86 Jahre alten Dülmenerin ihre Geldbörse samt Inhalt aus der Handtasche. Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben in einem Lebensmittelgeschäft an der Münsterstraße, und zwar am Montag zwischen 15.05 und 15.45 Uhr. Die Frau selbst bemerkte den Diebstahl zunächst nicht.

Zuletzt hatte es immer wieder ähnliche Fälle in Dülmen gegeben. Erst am vergangenen Freitag war eine Frau in einem Discounter am Hüttenweg bestohlen worden (DZ berichtete). Die Polizei geht davon aus, dass es sich um überregional agierende Tätergruppen handelt.

Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter Tel. 02594/7930 entgegen.