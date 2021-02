Das müssen Sie wissen:

In den DRK-Vereinsheimen in Dülmen und Buldern werden ab sofort Corona-(Schnell-)Tests durchgeführt. An sechs beziehungsweise fünf Tagen in der Woche sind die geschulten DRK-Mitarbeiter vor Ort. Eine Online-Anmeldung ist erwünscht und hier möglich.

Erneut ist in Dülmen eine Frau beim Einkaufen bestohlen worden, Unbekannte klauten ihr die Geldbörse aus der Handtasche. Die Polizei vermutet, dass solche Diebstähle auch wegen Corona zunehmen: Wohnungseinbrüche sind in Homeoffice-Zeiten schwerer, deswegen müssen die Täter umplanen. Ein Interview zu dem Thema mit Polizeisprecherin Britta Venker lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Dienstag.

Traurige Nachrichten vom Wochenende: In Dülmen ist ein älterer Mann nach einer Corona-Infektion verstorben. Es ist der insgesamt zwölfte Todesfall in der Stadt.

Noch stehen einige Autos auf den seit Montag gesperrten Parkplätzen am Bahnhof. Die Stadt will jetzt versuchen, die Halter zu ermitteln.

Verständnis für die Corona-Maßnahmen haben die Fußballer, aber die Sehnsucht nach Normalität ist groß. Freie Sonntage mit der Familie habe Mario Espeter, Kapitän der TSG Dülmen, genug gehabt. „Wir wünschen uns auf den Platz zurück.“

Wetter:

Heute stark bewölkt und ab dem späten Vormittag schauerartiger Regen. Temperaturen bei 6 bis 8 Grad, dazu mäßiger bis frischer Süd- bis Südwestwind.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Borkener Straße zwischen Baaksquell und Hanninghof; daneben laufen Kanal- und Straßenarbeiten sowie archäologische Untersuchungen in der Innenstadt (einsA-Quartier, Marktplatz)