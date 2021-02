Barrierefreiheit im Blick

Nur einmal konnte im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie das Senioren-Netzwerk tagen. Im Arbeitskreis „Mobilität im Alter und Barrierefreiheit“ wurden Themen wie barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestelle am Schulzentrum, Planungsstand Umbau Bahnhof, Umsetzung Barrierefreiheit im einsA, besprochen.

Die Bushaltestelle am Schulzentrum wurde inzwischen barrierefrei nach dem Leitfaden des Ministeriums des Landes NRW umgestaltet. Hierzu wurde die Bordanlage angehoben, um Menschen mit Gehbehinderungen einen niveaugleichen Einstieg in den Bus zu ermöglichen.

Im November wurde durch Vertreter des am Neubau des Dülmener Bahnhofs beteiligten Planungsbüros der aktuelle Planungsstand im Hinblick auf die Barrierefreiheit vorgestellt „Beim Umbau des Bahnhofes wird die Barrierefreiheit über eine schiefe Ebene gewährleistet. Innerhalb dieser schiefen Ebene werden Rampenanlagen für Radfahrer mit einer Steigung von etwa 10 Prozent und Rampenanlagen für Fußgänger mit einer Steigung von sechs Prozent vorgesehen“, heißt es im Protokoll.

Rampen barrierefrei nutzbar

„Die Fußgängerrampen erhalten außerdem noch Zwischenpodeste, sodass eine barrierefreie Nutzung dieser Rampenanlage auch für mobilitätseingeschränkte Personen ermöglicht wird. Zudem wird das Bahnhofsareal mit taktilen Elementen ausgestattet.“ Die Bushaltepunkte, die Zugänge zum Bahnhofsgebäude, der Bahnhofsvorplatz und die Zugänge zu den Bahnsteigen werden mit Noppenplatten für Aufmerksamkeitsfelder und mit Rippenplatten zur Wegeorientierung versehen. Die vier neuen Bushaltepunkte werden am heutigen Bahnhofsvorplatz neu platziert (Haltepunkte an der Hohen Straße entfallen). Jeder Bushaltepunkt wird barrierefrei ausgebildet und mit taktilen Elementen verstehen. Zudem werden Infosäulen mit Sprachausgabe aufstellt. „Der Umbau des Bahnhofes ist damit nur auf den städtischen Flächen barrierefrei“, heißt es weiter, da die Planungen der Bahn für das Gleis 31 noch nicht abgeschlossen sind.