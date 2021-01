Das meldet das Kreisgesundheitsamt am Sonntag um 0 Uhr. Die letzten aktuellen Coronazahlen für Dülmen stammen noch vom Freitag.

Demnach haben sich insgesamt 583 Dülmener seit Ausbruch der Pandemie angesteckt, 28 Fälle sind dem Gesundheitsamt derzeit noch als aktiv bekannt und 544 Dülmener haben die Covid-Krankheit überstanden. Elf Personen in Dülmen sind mit oder am Erreger verstorben.

Damit ist Dülmen die Stadt im Kreis, in der sich nach Coesfeld (679) am zweithäufigsten Menschen infiziert haben. Die wenigsten Menschen (125) im Kreisgebiet steckten sich hingegen in Billerbeck an.

Neue Zahlen wird der Kreis am Montag melden.