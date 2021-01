Schon 2020 wollten die Schützenbruderschaft St. Johanni Buldern sowie der Allgemeine Schützenverein Hiddingsel jeweils ein großes Jubiläums-Schützenfest veranstalten. Doch die Corona-Pandemie machte ihnen einen Strich durch die Rechnung, führte letztlich sogar zur Absage aller Schützenfeste in Dülmen. Und auch der Plan, die Jubiläen einfach in diesem Jahr nachzuholen, ist nun hinfällig.

„Ein Fest mit 2000 Leuten im Schlosspark ist momentan einfach nicht realistisch“, sagt Guido Kullick, Vorsitzender der Bulderaner Schützen. Zudem werde auch langsam die Zeit für die Planung knapp, beide Vereine wollten im Juni feiern.

„Wir müssten jetzt schon alles in trockenen Tüchern haben“, sagt Hiddingsels Vorsitzender Peter Emming. Am Ende stimmten sich die beiden Vereine dann ab und schoben ihre Jubiläen.

Vereine haben gemeinsam entscheiden

Buldern und Hiddingsel haben ihre Jubiläumsfeste nun ins Jahr 2025 verlegt. So wird in Buldern dann das 355-jährige Bestehen gefeiert, in Hiddingsel das 330-jährige Jubiläum. „Wir haben ein super Verhältnis und ich denke, die Entscheidung passt sehr gut“, so Kullick.

Ob die „normalen“ Schützenfeste stattfinden, steht noch nicht fest

Ob im Juni in beiden Ortsteilen ein „normales“ Schützenfest gefeiert wird, darüber haben beide Vereine noch nicht final abgestimmt. „Wenn wir es dürfen, dann ja“, sagt Emming. Allerdings ist die Hoffnung bei beiden Vereinen nicht groß.

„Der normale Menschenverstand sagt, in diesem Jahr geht es nicht“, so Kullick. Bis es zu einer endgültigen Entscheidung kommt, wolle man sich aber noch mit den übrigen Vorsitzenden der Dülmener Vereine abstimmen.

Vorstände tagen am 10. Februar

Für den 10. Februar ist eine Videokonferenz aller Vorsitzenden einberaumt. Hier wollen sich die Vereine abstimmen, wo in diesem Jahr die Reise mit den Schützenfesten hingeht, vor allem auch mit Blick auf die frühen Feste, die ab Mitte Mai geplant sind, berichtet Florian Kübber, Vorsitzender der Dülmener Bürgerschützen, der die gemeinsame Schalte angesetzt hat.