Ein letztes Mal konnten Waldbesucher jetzt einen Blick auf die halsbrecherischen Sprungschanzen und matschigen Wassergräben werfen, welche unbekannte Parcours-Designer in den Börnster Alpen mühevoll angelegt hatten. Besonders seit Ausbruch der Corona-Pandemie war der Parcours beachtlich gewachsen.

Mit der Raserei ist hier deshalb jetzt endgültig Schluss. Revierförster Klaus Benze hat im Auftrag des Waldbesitzers veranlasst, die illegalen Parcouirs-Bauten einzuebnen und die ausgehobenen Sandgruben wieder zuzuschütten. Die Stadt Dülmen denkt darüber nach, am Sportplatz an den Wiesen eine Alternative errichten zu lassen. Das hatte Bürgermeister Carsten Hövekamp am Wochenende bekanntgegeben.