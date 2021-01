Mit Beginn der Fastenzeit sollen sowohl in der Pfarrei Heilig Kreuz als auch in der Seelsorgeeinheit Buldern/Hiddingsel die Präsenzgottesdienste wieder starten. Diese ruhen seit Mitte Dezember, seit dem Beginn des harten Lockdowns (DZ berichtete). Bislang waren alle Gottesdienste bis zum 31. Januar abgesagt worden.

Am Donnerstagabend beriet in Heilig Kreuz der Pfarreirat über das weitere Vorgehen. Einhellige Meinung sei dabei gewesen, sich weiter am Lockdown zu orientieren. Bis einschließlich Montag, 15. Februar, sind jetzt erst einmal alle Gottesdienste weiter abgesagt, erläutert Pastoralreferentin Lisa Scheffer.

Besondere Angebote am Wochenende in der Kreuzkirche

Davon ausgenommen sind Begräbnisfeiern in der Trauerhalle beziehungsweise Seelenämter in der Kreuzkirche (mit bis zu etwa 50 Personen). „Mit Beginn der Fastenzeit wollen wir dann wieder anfangen“, berichtet sie auf DZ-Anfrage. „Natürlich vorbehaltlich anderer Vorgaben vom Staat oder wenn das Infektionsgeschehen wieder in die Höhe schnellt.“

Bis dahin soll jedes Wochenende die Kreuzkirche besonders gestaltet werden, an diesem Wochenende zum Bibel-Sonntag. Die Angebote finden Samstag von 12 bis 18 Uhr und Sonntag von 8 bis 17 Uhr statt.

Buldern/Hiddingsel will an Aschermittwoch starten

Auch in Buldern/Hiddingsel soll es zu Beginn der Fastenzeit, konkret an Aschermittwoch, wieder mit Präsenzgottesdiensten losgehen, hat die Seelsorgeeinheit in dieser Woche entschieden. Allerdings erst einmal nur mit maximal 50 Teilnehmern, die sich anmelden müssen. Das soll künftig nicht nur telefonisch, sondern auch online möglich sein.

Die Gottesdienste sollen nach dem Neustart zu den gewohnten Zeiten stattfinden, mit Ausnahme von Montag, erläutert Pfarrer Ferdinand Hempelmann. „Die Gläubigen sollten sich möglichst verteilen“, so sein Appell, und nicht nur am Wochenende kommen. Bis Aschermittwoch wird es weiter Online-Angebote geben.