Am zweiten Tag in Folge liegt der Inzidenzwert für den Kreis Coesfeld unter der 50er-Marke - und das jetzt noch ein bisschen deutlicher als am Donnerstag: Gab das Robert-Koch-Institut da einen Wert von 49,0 an, so waren es am Freitag 44,4.

Kreisweit wurden zuletzt 16 Neu-Infektionen bekannt, davon eine in Dülmen (Stand 28. Januar, 0 Uhr). Da gleichzeitig eine weitere Person genesen ist, ändere sich die Anzahl der aktiven Fälle (aktuell sind es 18) in der Stadt nicht.

Auch kreisweit gab es nur kleinere Veränderungen: Die Zahl der aktiven Fälle stieg um zwei auf nun 169, die der Genesenen um 13 auf jetzt 3342 Personen. Allerdings gibt es den kreisweit mittlerweile 64. Todesfall zu beklagen: In Coesfeld ist eine Person nach einer Covid-19-Infektion verstorben.