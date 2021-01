Das müssen Sie wissen:

Am Montag sperrt die Stadt die Zufahrt vom Bahnhofs-Vorplatz. Hier fallen dann auch die Stellplätze weg, die bis Sonntagabend geräumt werden müssen. Reisende können dann an der Hohen Straße abgesetzt oder abgeholt werden.

Dank des ergiebigen Regens füllen sich die Bäche wieder, die im Sommer nur noch Rinnsale waren. Überschwemmungen sind nicht zu befürchten, beruhig die Verwaltung. Der Grundwasserspiegel hat sein altes Niveau aber noch nicht erreicht.

Erstmals seit Wochen ist der Inzidenzwert für den Kreis Coesfeld unter die 50er-Marke gesunken. Er lag am Donnerstag bei 49,0. Für Dülmen wurden derweil drei weitere Corona-Fälle bekannt.

Schulleiterin Marlies Stork-Schwabe geht in den Ruhestand. Die Pädagogin hat ein Stück Dülmener Schulgeschichte mitgeschrieben. So hat sie die Paul-Gerhardt- und die Overbergschule zusammengeführt - zwei unterschiedliche Systeme, in denen sich jeweils viel Wissen, Kompetenz und Engagement bündelten. In der DZ blickt sie heute auf ihr Berufsleben zurück.

Einen schweren Unfall am Mittwochabend auf dem Mühlenweg, bei dem fünf Jugendliche teils schwer verletzt worden sind, hat die Polizei ihre Ermittlungen aufgenommen. Sie schließt ausdrücklich nicht aus, dass ein Autorennen die Ursache für den Unfall gewesen ist.

Im April, so hoffen die Fahrer der DJK-Radsportabteilung, soll das Training wieder aufgenommen werden. Auch die Veranstaltungen wie die Pfingst-RTF sollen stattfinden. Denn in 2020 fielen zahlreiche Veranstaltungen durch Corona aus.

Wetter:

Der Tag startet mit viel Regen, später teils stark bewölkt, teils aufgelockert mit Schauern bei 7 bis 10 Grad. Der Wind weht erst mäßig aus Nordost und dreht auf Südwest.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Borkener Straße zwischen Baaksquell und Hanninghof; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier/Marktplatz