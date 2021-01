Erstmals seit Mitte Oktober ist der Inzidenzwert für den Kreis Coesfeld wieder unter die 50er-Marke gesunken. So vermeldet das Robert-Koch-Institut für Donnerstag einen Wert von 49,0. Am Vortag waren es noch 52,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen gewesen.

In Dülmen gab es zuletzt drei weitere Neu-Infektionen (Stand 28. Januar, 0 Uhr), womit sich die Anzahl der Gesamtfälle auf nun 582 erhöhte. 28 Infektionen sind derzeit aktiv, eine mehr als am Vortag. Zwei weitere Personen gelten wieder als genesen.

Kreisweit gab es 20 neue Ansteckungen. Daneben meldet das Kreisgesundheitsamt einen weiteren Todesfall, und zwar aus Senden.