Mut machen

Mit der Aktion "Kultur to go" möchte das städtische Kulturteam Mut machen und Impulse setzen. Schließlich mussten wegen der Corona-Pandemie alle Veranstaltungen für Januar abgesagt werden.

Mitmachen möglich

Linda Wilken ist Initiatorin der Kultur to go. Die Aktion, die bis zum 14. Februar läuft, "möchte dem Kopf und der Seele Futter geben“, sagt sie. Bürgerinnen und Bürger können sich beteiligen und ihre Lieblinge per E-Mail nennen. "Wer mag, kann auch ausgedruckte Texte oder selbstgemalte Bilder dazuhängen und auf diese Weise Freude an andere verschenken.“

Eine Mail reicht

Wer sich beteiligen möchte, kann eine E-Mail an Linda Wilken schreiben, l.wilken@duelmen.de.