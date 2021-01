Zwei neue Corona-Fälle meldet das Kreisgesundheitsamt für Dülmen (Stand 27. Januar, 0 Uhr). Daneben hat sich eine kleinere statistische Bereinigung ergeben: Ein ursprünglich zu Coesfeld gezählter Befund wurde Dülmen zugeordnet. Die betroffene Person sei dort mit Hauptwohnsitz gemeldet, so der Kreis.

Damit gibt es derzeit weiterhin 27 aktive Fälle in Dülmen, insgesamt haben sich bisher 579 Personen mit dem Coronavirus angesteckt. Daneben haben drei weitere Personen eine Infektion überstanden, womit sich die Zahl der Genesenen auf 541 erhöhte.

Ein weiterer Todesfall im Kreis

Kreisweit gibt es 18 neue Fälle. Zehn weitere Personen sind genesen, die Anzahl der aktiven Fälle liegt damit bei 159 (plus sieben). 28 an Covid-19 erkrankte Personen werden kreisweit gegenwärtig stationär behandelt. Leider gibt es auch einen weiteren Todesfall: Ein über 70-jähiger Mann aus Olfen ist verstorben.

Keine Veränderung gab es am Mittwoch beim Inzidenzwert für den Kreis Coesfeld: Er liegt wie am Vortag bei 52,1 Neu-Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen.