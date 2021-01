In einem Verbrauchermarkt am Hüttenweg stahlen unbekannte Täter einer 87-jährigen Dülmenerin ihre Geldbörse samt Inhalt aus der Umhängetasche. Der Tat geschah am Montag zwischen 11.20 Uhr und 11.47 Uhr. Den Diebstahl selbst bemerkte die Rentnerin nicht. Anschließend hoben die Täter mit der entwendeten Geldkarte zweimal einen dreistelligen Bargeldbetrag von ihrem Konto ab. Hinweise auf die Täter erbittet die Polizei in Dülmen unter Tel. 02594/7930.