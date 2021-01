Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Das müssen Sie wissen:

„Zeugnis to go“ heißt es am Clemens-Brentano-Gymnasium. Das Prinzip: Zeugnisausgabe an drei Fenstern auf dem Schulhof, und zwar an vier Tagen. Es gibt feste Uhrzeiten für alle Klassen und Stufen. Andere Schulen sind ebenfalls kreativ geworden.

Wie geht es weiter mit Präsenzgottesdiensten im Lockdown. Bisher haben Heilig Kreuz sowie Buldern/Hiddingsel und die Evangelische Gemeinde sich zum Verzicht bis zum 31. Januar entschieden. Der Evangelische Kirchenkreis rät nun dringend dazu, Präsenzgottesdienste bis Mitte Februar abzusagen.

In Dülmen gibt es den elften Todesfall nach einer Corona-Infektion zu beklagen. Verstorben ist ein über 60 Jahre alter Mann, teilte jetzt der Kreis mit.

Arno Heitmanns Beruf ist es, Menschen ihre Alltagssorgen vergessen zu machen und Kinderaugen zum Leuchten zu bringen. Mit seinem Disco-Jet ist der Schausteller regelmäßiger Gast bei den beiden großen Kirmessen in Dülmen. Aber seit über einem Jahr kann der Schausteller seinen Beruf nicht ausüben. Was ihn gerade umtreibt, darüber berichtet er in der DZ-Ausgabe von Mittwoch.

Solidarität wird in Buldern groß geschrieben. So kam auch bei der Adventssammlung der Gemeindecaitas ein stattlicher Betrag zusammen, obwohl eine Haussammlung nicht möglich war. Die Spenden in Höhe von rund 8000 Euro sollen für Menschen eingesetzt werden, die Unterstützung wirklich nötig haben.

Rund 120 Mitglieder hat der Dülmener Schalke-Fanclub „Steht auf 97“. Aktuell leiden die Fans in doppelter Hinsicht. Zum einen läuft es sportlich bei den Knappen nicht, zum anderen ruht aufgrund der Corona-Pandemie das Vereinsleben.

Wetter:

Heute dicht bewölkt und Regen- oder Schneeregenschauer. Temperaturen bei 4 bis 6 Grad. Dazu mäßiger Südwest- bis Westwind mit frischen bis starken Böen.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Borkener Straße zwischen Baaksquell und Hanninghof; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier/Marktplatz