Mit rund 8.000 Euro fiel das Ergebnis der Adventssammlung 2020 der Gemeindecaritas St. Pankratius Buldern unter dem Motto „füreinander-miteinander-gemeinsam“ doppelt so hoch aus, wie in den Vorjahren. Und das, obwohl die Sammlung aufgrund der Corona-Pandemie eigentlich vor dem Aus stand. Denn normalerweise statten die Spendensammler allen Haushalten in Buldern persönlich einen Besuch ab, doch wegen der Infektionsgefahr war eine Haussammlung nicht möglich.

Spendenbriefe verschickt

Schnell wurde beschlossen, die Bulderaner Haushalte per Brief anzuschreiben und um Spenden zu bitten. Doch eine solche Spendenaktion, die an 2.400 Adressen geht, erfordert Aufwand. „Das konnten wir durch die großartige Unterstützung verschiedenster Stellen jedoch schnell auf die Beine stellen“, freut sich Ursula Röttger-Meng von der Gemeindecaritas. So spendete die Volksbank Nottuln zum Beispiel die Überweisungsträger. Das Gemeindecaritas-Team verfasste und druckte dazu ein individuelles Anschreiben und verpackte beides zusammen mit Spendentüten sowie Kalendern und Weihnachtskarten als Dankeschön in 2.400 Umschläge. Spontanität zeigten auch die jungen Betreuer der beiden Ferienlager der Gemeinde, die sofort bereit waren, bei der Verteilung zu helfen. „Dieses Engagement, ohne großen Vorlauf, war einfach wundervoll“, berichtet Röttger-Meng.

Sprechstunde geplant

Die gesamten Spenden bleiben im Ort und kommen nur Menschen zu Gute, die wirklich Unterstützung benötigen. Zum Beispiel, wenn das Geld nicht ausreicht, um eine neue Waschmaschine zu kaufen, wenn die alte kaputt ist. Oder wenn die Abstellung des Stroms droht, weil die letzte Rechnung nicht bezahlt werden kann. Aber auch, um Kindern die Teilnahme an Lagerfreizeiten oder Klassenfahrten zu ermöglichen.

Um den Unterstützungsbedarf besser in den Blick zu bekommen, plant die Gemeindecaritas zudem, eine wöchentliche Sprechstunde einzurichten, sobald die Situation um Corona dies zulässt. Das Team betont, dass sich das Angebot ausdrücklich an alle Menschen im Ort richtet – also unabhängig von Konfession, Nationalität oder Alter. Die Anliegen werden dabei selbstverständlich vertraulich behandelt.