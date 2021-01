Einen weiteren Todesfall nach einer Corona-Infektion gibt es in Dülmen zu beklagen. So ist ein über 60 Jahre alter Mann verstorben. Damit erhöht sich die Anzahl der Todesfälle nach einer Covid-19-Infektion auf insgeamt elf. Daneben wird ein weiterer Todesfall in Coesfeld gemeldet.

Kreisweit gab es zuletzt nur drei Neu-Infektionen (Stand 26. Januar, 0 Uhr). Für Dülmen korrigierte das Kreisgesundheitsamt seine gestrigen Zahlen zudem leicht nach unten: Statt insgesamt 577 werden nun 576 Corona-Fälle für die Stadt gemeldet. Aktive Infektionen gibt es momentan 27, das ist ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Vortag (minus 16). 14 weitere Personen sind genesen, womit sich die Anzahl der Gesundeten auf 538 erhöhte.

Auch kreisweit hat die Anzahl der aktiven Fälle zuletzt deutlich abgenommen, sie sank um 59 auf nun 152. Weiterhin konstant bleibt der Inzidenzwert für den Kreis: Er lag laut Robert-Koch-Institut am Dienstag bei 52,1 (Montag 54,4)