Das müssen Sie wissen:

Viele Dülmener ab 80 Jahre bemühten sich am Montag vergeblich um einen Impftermin. Die Telefonleitungen waren überlastet, gleiches galt für die Homepage. In der DZ berichten einige Betroffene, wie sie das Chaos erlebt haben.

Wenn am 8. Februar das Impfzentrum seinen Betrieb in Dülmen aufnimmt, wird es ab Bahnhof auch einen Shuttle-Service geben. Der Taxibus muss allerdings vorher bestellt werden.

Und im Gestrüpp lag tatsächlich noch ein Fahrrad: So einigen Müll entdeckten die Arbeiter, die sich am Montag an der Viktor-Kirche um den Baumschnitt kümmerten. Unter anderem wurde eine Linde gefällt.

Acht Corona-Fälle in Dülmen, 38 weitere im Kreis: Das sind die aktuellen Zahlen vom Wochenende. Zudem ist eine weitere Person nach einer Infektion verstorben. Konstant bleibt weiter der Inzidenzwert.

Sowohl die CDU-Fraktion als auch die der SPD haben sich jetzt in digitalen Klausurtagungen mit dem Haushaltsentwurf für 2021 befasst. So will die CDU unter anderem mehr Geld für eine Debatte über die Zukunft von Hauptschule und Hermann-Leeser-Schule, während die SPD beim Klimaschutz konkreter werden will. Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen DZ.

Der Dülmener Speerwerfer David Schepp, der mittlerweile zu Bayer 04 Leverkusen gewechselt ist, plagt sich aktuell immer noch mit Rückenproblemen. Daher wartet er auch auf den weiten Wurf, der ihn zurück in den Bundeskader bringt.

Wetter:

Heute stark bewölkt und zeitweise Regen oder Schneeregen. Temperaturen bei 4 bis 6 Grad. Mäßiger bis frischer, teils böiger Wind aus westlichen Richtungen.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Borkener Straße zwischen Baaksquell und Hanninghof; daneben laufen Kanal- und Straßenarbeiten sowie archäologische Untersuchungen in der Innenstadt (einsA-Quartier, Marktplatz)