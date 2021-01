Acht neue Corona-Infektionen gab es am Wochenende in Dülmen. Weil gleichzeitig zehn weitere Personen wieder als genesen gelten, sank die Anzahl der aktiven Fälle um zwei auf nun 43. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie damit 577 Dülmen mit dem Coronavirus angesteckt. Diese Zahlen teilte das Kreisgesundheitsamt am Montag mit (Stand 25. Januar, 0 Uhr).

Kreisweit wurden am Wochenende insgesamt 38 weitere Infektionen gemeldet. Daneben gibt es einen weiteren Todesfall, und zwar in Coesfeld. 37 Personen haben eine Infektion überstanden (insgesamt 3249). Aktiv sind kreisweit momentan 211 Fälle, einer weniger als am Freitag.

Der Inzidenzwert für den Kreis Coesfeld bleibt weiterhin ziemlich konstant knapp über der 50er-Marke. Er lag am Montag bei 54,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen.