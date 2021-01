Das müssen Sie wissen:

Bauzäune und Absperrungen werden so schnell nicht aus der Innenstadt verschwinden: An gleich neun Standorten soll in diesem Jahr gebaut werden. Was genau wo und wann gemacht werden soll, dazu gibt es jetzt eine Übersicht in der aktuellen DZ-Ausgabe.

Apropos Bauen: Auf dem Kirchplatz von St. Viktor stehen heute Grün- und Heckenschnitt an. Außerdem werden Tannen entfernt. Das ist notwendig, weil im Sommer der Umbau des Platzes starten soll, jedoch bereits Ende Februar die Fällperiode zu Ende geht.

Einen Rückschlag gab es jetzt für Stadt Dülmen und Uni Münster, die gemeinsam das frühere Munitionsdepot Visbeck zu einem Lern-Erlebnisort entwickeln wollen. So hat das Bildungsministerium einen Förderantrag abgelehnt. Es gibt allerdings bereits Ideen, wie es nun weitergehen soll. Mehr dazu in der DZ von Montag.

Wenig Bewegung gab es am Wochenende beim Inzidenzwert für den Kreis Coesfeld. Dieser liegt weiterhin knapp über der 50er-Marke, am Sonntag betrug er 54,4.

Die Dülmener Gemeinden weisen darauf hin, dass ab dem heutigen Montag, 25. Januar, die Maskenpflicht in Gottesdiensten verschärft wird. Erlaubt sind jetzt, wie in Geschäften oder Praxen, nur FFP2- oder OP-Masken.

Fußball-A-Ligist DJK Rödder und Trainer Ahmed Ibrahim (33) werden auch in der kommenden Saison zusammenarbeiten. Beide Seiten sprechen von unkomplizierten Gesprächen und einer sehr schnellen Entscheidung.

Wetter:

Vormittags gibt es Sonne und Wolken, dazu meist trocken bei 2 bis 3 Grad. Später ziehen Schnee und Graupelschauer auf. Schwacher bis mäßiger Westwind.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Borkener Straße zwischen Baaksquell und Hanninghof; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier/Marktplatz