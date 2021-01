Das müssen Sie wissen:

Das Anna-Katharinenstift feiert in diesem Jahr 100-jähriges Bestehen - mit vielen digitalen Angeboten und einer Serie in der DZ über Historie, Leben und Arbeit in der Einrichtung. Die Serie startet an diesem Wochenende.

Die Neue Spinnerei bleibt im harten Lockdown zu, aber das Mitarbeiter-Team will mit vielen neuen und kreativen Ideen Kindern und Jugendlichen weiterhin schöne Freizeitangebote machen. So kann künftig gemeinsam auf Distanz gekocht werden. Und weiterhin haben die Mitarbeiter ein offenes Ohr bei Sorgen oder Fragen.

Maik M. Paulsen, Stammgast mit der Absolventenshow beim Dülmener Sommer, ist auch als „Falschspieler“ unterwegs. Mit seinem Freund Axel Hecklau geht er mit der virtuellen Show „Kabinett der Kuriositäten“und unter dem Motto Zauberei im Wohnzimmer neue Wege. Die Dülmener Zeitung verlost unter ihren Abonnenten zwei Tickets für die Vorstellung am 5. Februar ab 19.30 Uhr am Bildschirm.

Die Plätze 1 bis 3 will die DJK TC Dülmen für 115.000 Euro umrüsten, damit die Tennissaison unter freiem Himmel deutlich ausgeweitet und die Pflegekosten reduziert werden. Dazu werden die Mitglieder per Mail um Zustimmung gebeten.

Wetter:

Heute vereinzelt Regen- oder Graupelschauer und sonnige Abschnitte. Höchstwerte bei 3 bis 5 Grad, dazu schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Borkener Straße zwischen Baaksquell und Hanninghof; daneben laufen Kanalarbeiten und archäologische Ausgrabungen im IGZ-Quartier/Marktplatz