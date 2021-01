Bei 45 Dülmenern Krankheit aktiv

Am Vortag waren noch neun Infektionen vermeldet worden. Bei insgesamt 45 Dülmenern war die Krankheit am Freitag aktiv - das ist (in absoluten Zahlen) der höchste Wert im Kreis Coesfeld. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 569 Dülmener mit dem Coronavirus infiziert, zehn Menschen sind daran gestorben.

Vier Todesfälle im Kreis

Am Freitag vermeldete das Gesundheitsamt vier weitere Todesfälle (zwei ältere und zwei betagte Menschen aus Coesfeld und Lüdinghausen) im Zusammenhang mit Covid-19 im ganzen Kreis. Insgesamt verzeichnete das Amt am Freitag 28 neue Corona-Fälle kreisweit.