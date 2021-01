3000 Briefe sind unterwegs

Dülmen. Die Schutzimpfungen gegen das Corona-Virus im Wiesmann-Gecko beginnen am Montag, 8. Februar. Zunächst sind alle über 80-Jährigen an der Reihe. Sie können ab Montag, 25. Januar, einen Termin vereinbaren. Die Informationsschreiben an die rund 3000 Bürger dieser Impfgruppe hat die Stadt jetzt per Post verschickt. Beigefügt ist ach ein Schreiben von Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr mit Informationen des Landes zur Schutzimpfung und zur Terminvergabe.

Von DZ