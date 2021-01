Wenn zum Beispiel der eigene Beruf eine solche Belastung darstellt, dass die Kinderbetreuung im Homeoffice nicht infrage kommt. Oder wenn sie zu ihrem Arbeitsplatz fahren müssen, und ihre Kinder dort nicht gut gebrauchen können. Ganz schlecht ist ja in der Pandemie auch der Klassiker, die Kinder einfach mal zu Oma und Opa zu geben.

Mehr als 60 Prozent im Kindergarten

Eine aktuelle Übersicht der Dülmener Kindergärten zeigt: Die Eltern des städtischen Kindergartens Spiekerhof sind offenbar überwiegend in sehr großer Betreuungsnot. Nur 20 der 54 angemeldeten Kinder verzichten derzeit auf den Besuch der Einrichtung, 63 Prozent bringen ihren Nachwuchs hingegen weiterhin in die Gruppen. Deutlich weniger ist aktuell im DRK Wolkenland los: Hier kommen von 78 angemeldeten Kindern aktuell nur noch 16, also noch 21 Prozent der Kinder in den Kindergarten. Insgesamt sind mehr als ein Drittel aller Dülmener Kindergartenkinder, nämlich 643 von 1808, weiterhin in den vermeintlich geschlossenen Kitas untergebracht.

"Die Eltern entscheiden selbst"

Stadtsprecher André Siemes erklärt auf DZ-Anfrage: „Das Land NRW hat die Notbetreuung in Kita und Schule diesmal nicht an Bedingungen geknüpft oder auf bestimmte Berufsgruppen beschränkt. Dies war während des ersten Lockdowns anders. Stichwort: Systemrelevante Berufe.“

Im aktuellen Lockdown, so der Pressesprecher weiter, entscheiden die Eltern selbst, ob für ihre Kinder die angebotene Notbetreuung unverzichtbar ist. „Entsprechend müssen auch keine Nachweise erbracht werden“, erklärt Siemes.

Mehr zum Thema sowie einen Kommentar bringt die DZ in ihrer Ausgabe am Donnerstag.